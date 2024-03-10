Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
09:22
ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil olan Mustafa Üstündağ kariyerinde 25 yılı devirdi. Komedi de yaptı dram da... 'Benim için tür önemli değil. Oyun oynayayım yeter. Saklambaç oynamakla Hamlet oynamak arasında bir fark yok' diyen oyuncu Mustafa Üstündağ bu dizide de seyircinin gönlünü kazanmayı başardı. Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet rolüne hayat veren Üstündağ, bir yandan da yeni sinema filminin heyecanını yaşıyor. Ali İlhan'ın yönetmenliğini yaptığı Emanet adlı filmde rol alan başarılı oyuncuyla, hem diziyi hem sinema filmini konuştuk. Tabi ki 10 yaşındaki oğlu Kaan da önemli bir konu başlığıydı. İyi bir oyuncu olmasının yanında çok iyi bir baba olduğunu düşündüğüm Üstündağ samimi açıklamalar yaptı...