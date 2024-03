Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

- Behçet nasıl bir adam? Ters biri mi?

- Ters bir adam değil aslında. Yokluk ve çaresizlikle yoğrulmuş erken yaşta ailenin sorumluluğu almak zorunda kalmış bir adam. Aileyi koruma kollama durumu insanı her şeyden vazgeçirebiliyor bazen. Behçet de hayatın verdiği yük yüzünden kardeşleri için kendi hayatından vazgeçmiş bir adam. Yönlendiren de olmamış kendini yer altı dünyasında mı bulmuş...

- Şu an Behçet'in amacı nedir?

- Öncelikli amacı kardeşinin öcünü almak ve masada lafı geçen ağır abilerden biri olmak. Pastadan pay almak diyelim.

- Nasıl yorumlar geliyor?

- Samimi, inandırıcı bir şey çıkarmaya çalıştım. Öyle de olmuş sanırım. Çünkü seyirci hiç yadırgamadı, yabancılık çekmedi. Sanki dizide hep varmışım gibi bir his oldu. Yani bu Mustafa da nereden çıktı demediler, şükür.

- Sizin rol aldığınız işlerde genelde böyle bir algı oluyor.

- Evet, sağ olsunlar, seyircinin teveccühü. Sanırım samimiyetten ileri geliyor. Ben ne oynarsam oynayayım insani yönünü göstermeye çalışıyorum. Yani bir insan sürekli kötü değildir ya da komik değildir. Her kötünün ardında bir sebebi vardır.