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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...
Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:22

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Behçet'i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil olan Mustafa Üstündağ kariyerinde 25 yılı devirdi. Komedi de yaptı dram da... 'Benim için tür önemli değil. Oyun oynayayım yeter. Saklambaç oynamakla Hamlet oynamak arasında bir fark yok' diyen oyuncu Mustafa Üstündağ bu dizide de seyircinin gönlünü kazanmayı başardı. Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet rolüne hayat veren Üstündağ, bir yandan da yeni sinema filminin heyecanını yaşıyor. Ali İlhan'ın yönetmenliğini yaptığı Emanet adlı filmde rol alan başarılı oyuncuyla, hem diziyi hem sinema filmini konuştuk. Tabi ki 10 yaşındaki oğlu Kaan da önemli bir konu başlığıydı. İyi bir oyuncu olmasının yanında çok iyi bir baba olduğunu düşündüğüm Üstündağ samimi açıklamalar yaptı...

İLKER GEZİCİ
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Muro' tiplemesiyle tanındı ancak yerine saymadı. Her işinde üstüne koyarak ilerlemeyi başardı. Samimi oyunculuğuyla dikkat çeken Mustafa Üstündağ, şimdilerde iki projesiyle gündemde. Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Behçet rolüyle dahil olan Üstündağ, bir yandan da yeni sinema filminin heyecanını yaşıyor. Ali İlhan'ın yönetmenliğini yaptığı Emanet adlı filmde rol alan başarılı oyuncuyla, hem diziyi hem sinema filmini konuştuk. Tabi ki 10 yaşındaki oğlu Kaan da önemli bir konu başlığıydı. İyi bir oyuncu olmasının yanında çok iyi bir baba olduğunu düşündüğüm Üstündağ samimi açıklamalar yaptı...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

- Öncelikle hayırlı olsun. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dâhil oldunuz. Süreç nasıl gelişti?
- Çok hızlı oldu. Sosyal medyada benim diziye gireceğime dair bir şeyler okumaya başladım. Arka Sokaklar'dan o yüzden ayrıldı, bu diziye başlıyor diye bir haberlerden, büyük bir beklenti olduğunu anladım. Sonra Oktay abi (Kaynarca) aradı beni, oynar mısın dedi, oynarım tabi ki seve seve dedim.
-Yabancılık çekmediğinizi düşünüyorum.
- Evet. Ekibi biliyorum, Oktay abiyi tanıyorum. Onun kurduğu dünyayı, insanlara nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden hiç yabancılık çekmedim. Ben de sıcakkanlı bir adamım hemen kaynaşırım. Hatta çok heyecanlı olduğum için iki yönetmenimiz de çok yardımcı oldu, tolerans gösterdiler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

- Nasıl bir yapımcı Oktay bey?
- Oktay abi eşitliğe, bütün oyuncuların aynı standartta olmasına özen gösteren biri. Kendisi ne kadar yoruluyor ve özen gösteriyorsa, aynı hassasiyeti ekibin de göstermesini istiyor. Sahadan geldiği için her şeye hâkim. 200 kişiden fazla ekip var. Onları yönetmek, aynı zamanda oyunculuk performansı göstermek kolay iş değil.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

- Behçet nasıl bir adam? Ters biri mi?
- Ters bir adam değil aslında. Yokluk ve çaresizlikle yoğrulmuş erken yaşta ailenin sorumluluğu almak zorunda kalmış bir adam. Aileyi koruma kollama durumu insanı her şeyden vazgeçirebiliyor bazen. Behçet de hayatın verdiği yük yüzünden kardeşleri için kendi hayatından vazgeçmiş bir adam. Yönlendiren de olmamış kendini yer altı dünyasında mı bulmuş...
- Şu an Behçet'in amacı nedir?
- Öncelikli amacı kardeşinin öcünü almak ve masada lafı geçen ağır abilerden biri olmak. Pastadan pay almak diyelim.
- Nasıl yorumlar geliyor?
- Samimi, inandırıcı bir şey çıkarmaya çalıştım. Öyle de olmuş sanırım. Çünkü seyirci hiç yadırgamadı, yabancılık çekmedi. Sanki dizide hep varmışım gibi bir his oldu. Yani bu Mustafa da nereden çıktı demediler, şükür.
- Sizin rol aldığınız işlerde genelde böyle bir algı oluyor.
- Evet, sağ olsunlar, seyircinin teveccühü. Sanırım samimiyetten ileri geliyor. Ben ne oynarsam oynayayım insani yönünü göstermeye çalışıyorum. Yani bir insan sürekli kötü değildir ya da komik değildir. Her kötünün ardında bir sebebi vardır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bir baba olarak isyan etti: Çizgi filmde bile LGBT propagandası yapılıyor...

GÜZEL DEM ALMIŞIM
- Emanet filmi de gösterime girdi. Nasıl bir film oldu?
- Kargaya yavrusu kuzgun gelirmiş. Takdiri seyirci verecek tabi ama iyi bir iş çıktığını söyleyebilirim. Kendi adıma şunu söyleyebilirim, demlenmişim. Güzel dem almışım, acele etmemişim, yormamışım. Sakinlikle tadını çıkararak oynamışım.
- Bu yaş almakla alakalı bir durum mu?
- Evet. 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Artık yaşla beraber mesleğe hâkim olmanın getirdiği bir dinginlik demlenme oluyor. O da role yansıyor. 20'li yaşlarda bir aktör olsaydım, eteğimde ne varsa dökeyim diye çabalardım belki. Yapmışlığım da var. Ama belli bir süre sonra hangi malzemeyi nerede kullanacağını öğreniyorsun.

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