‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Oyuncu Batuhan Sezer, atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Ömer Asaf karakteriyle dikkat çekti. Sezer'in, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 1997 yılında vefat eden Alev Sezer'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybeden genç oyuncu, dizide de gerçek hayatıyla örtüşen bazı sahnelerin olduğunu söyledi. Batuhan Sezer, babası Alev Sezer'in vefatının ardından yaşadıklarını anlattı: "Babamı çok erken kaybettim ve eksikliğini hep hissettim. Dostlarının anlattığı hikayeler sayesinde onu çok güzel tanıdım"