‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Ömer Asaf karakterini canlandırıyorsunuz. Usta oyuncularla kamera karşısına geçtiniz. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu projede yer almak?

Öncelikle burası bana ikinci bir konservatuvar gibi oldu. Beraber çalıştığım bütün ustalar benim için çok kıymetli. Onların bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak, hep birlikte daha iyisi için çalışıyoruz. Bu projede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Bu benim için çok faydalı bir deneyim. Biliyorum ki öğrenmenin sonu yok, ben de öğrenmeye devam ediyorum.