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Haberler Galeri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar
Giriş Tarihi: 22.01.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 06:50

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Oyuncu Batuhan Sezer, atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Ömer Asaf karakteriyle dikkat çekti. Sezer'in, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 1997 yılında vefat eden Alev Sezer'in oğlu olduğu ortaya çıktı. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybeden genç oyuncu, dizide de gerçek hayatıyla örtüşen bazı sahnelerin olduğunu söyledi. Batuhan Sezer, babası Alev Sezer'in vefatının ardından yaşadıklarını anlattı: "Babamı çok erken kaybettim ve eksikliğini hep hissettim. Dostlarının anlattığı hikayeler sayesinde onu çok güzel tanıdım"

MERVE YURTYAPAN
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Babası Alev Sezer gibi oyunculuk yapan Batuhan Sezer, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde canlandırdığı Ömer Asaf karakteriyle dikkat çekiyor. Babasını 10 yaşında kaybeden Sezer, dizi setinin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtip "Bu projede yer aldığım için mutluyum" diye konuşuyor

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Batuhan Sezer, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dikkat çeken genç yeteneklerinden. Dizide Ömer Asaf karakterini canlandıran Sezer, aksiyon dolu sahnelerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. 1997 yılında vefat eden Alev Sezer'in oğlu olan genç oyuncu, babasını kaybettikten sonra zorlu bir süreçten geçti. Babasız büyümenin acısını hep hissetse de Sezer'in dostlarının anlattığı hikayelerle babasını tanımaya çalıştı. Ünlü oyuncuyla bir araya geldik, diziyi, oyunculuk macerasını ve babasının vefatının ardından yaşadıklarını konuştuk.

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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde Ömer Asaf karakterini canlandırıyorsunuz. Usta oyuncularla kamera karşısına geçtiniz. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu projede yer almak?

Öncelikle burası bana ikinci bir konservatuvar gibi oldu. Beraber çalıştığım bütün ustalar benim için çok kıymetli. Onların bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak, hep birlikte daha iyisi için çalışıyoruz. Bu projede olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Bu benim için çok faydalı bir deneyim. Biliyorum ki öğrenmenin sonu yok, ben de öğrenmeye devam ediyorum.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Aksiyon sahnelerinde zorlandığınız anlar oluyor mu?

Tabii, başlarda benim için pek kolay olmadı çünkü daha önce hiç deneyimlemediğim sahnelerdi. Eren Vurdem ve Cem Cesur bildikleri her şeyi benimle paylaştı. Koreografilerde, Vurdem'in deneyimi, daha estetik ve gerçekçi sahneler çıkarmama yardımcı oldu. Cem Cesur'un silahlar konusundaki bilgisi de sahnelerimin daha doğal durmasında büyük rol oynadı.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar

Sizi en heyecanlandıran sahne hangisiydi?

Cezayir'in yıllar sonra Ömer Asaf'ın karşısına çıktığı an ve ardından yaşadığı hayal kırıklığı.

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