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Haberler Galeri ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!
Giriş Tarihi: 04.09.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 08:07

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz hafta müzisyen Tankurt Manas'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, ilişkilerini hemen resmiyete dökmeye karar verdi. ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Binici, yoğun geçen set programı arasında hazırlıkları tamamlayıp nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, evlendikten sonra balayına çıkmak yerine işine döndü ve çekimlere devam etti. Günaydın köşe yazarı Merve Yurtyapan, bugünkü yazısında Burcu Binici ile Tankurt Manas'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MERVE YURTYAPAN
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Burcu Binici, son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından. Güzel sanatlar mezunu olan oyuncunun hayatı, uzun yıllar önce rahmetli Meral Okay ile tanışmasıyla değişti.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

O dönem aklında oyunculuğa adım atmak yokken bir diziye başladı ve sonrası da geldi.

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‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Yeteneğiyle herkesin dikkatini çekti ve projelerin aranılan isimlerinden biri oldu.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Binici, şu sıralar farklı heyecanlar yaşıyor. Güzel oyuncu, atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile ekranlara dönmek için gün sayıyor, yoğun bir tempoda çalışıyor.

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Binici, bu yoğunluğun içine bir de nikah sığdırmayı başardı.

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