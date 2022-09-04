‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncusu Burcu Binici ile Tankurt Manas sürpriz bir şekilde evlenmişti! Balayını sette yapıyor!

Giriş Tarihi: 04.09.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 08:07

Ünlü oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz hafta müzisyen Tankurt Manas'tan evlilik teklifi almıştı. Çift, ilişkilerini hemen resmiyete dökmeye karar verdi. ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Binici, yoğun geçen set programı arasında hazırlıkları tamamlayıp nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, evlendikten sonra balayına çıkmak yerine işine döndü ve çekimlere devam etti. Günaydın köşe yazarı Merve Yurtyapan, bugünkü yazısında Burcu Binici ile Tankurt Manas'ı kaleme aldı. İşte o yazı…