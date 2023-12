Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

YOLUN BAŞINDAYIM

Bu kadar usta oyuncuyla aynı sette çalışmak nasıl bir deneyim oldu?

Böyle usta oyuncularla aynı seti paylaştığım için çok şanslıyım. Ben daha yolun başında sayılabileceğim için herkesi izleyip, yeri gelince sorular sorup her fırsatta kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Özellikle Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan benden çok çekmişlerdir diyebilirim. (Gülüyor) Aklıma takılan her şeyi sorar, sürekli olarak da onları seyrederim. Herkesten ve her durumdan bir şey öğrenmeye özen gösteriyorum.