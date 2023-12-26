Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

Birçok işte yer aldınız daha önce ama bu proje sizin dönüm noktanız mıydı?

Kesinlikle öyle diyebiliriz. En uzun çalıştığım, bana kendimi gösterebileceğim güzel sahneler sunan bir iş oldu. Bunun yanı sıra huzurlu bir iş ortamı, hepimizin çok mutlu olmasını sağladı ve ortaya da çok iyi bir iş çıkarmamıza vesile oldu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncularla, çok izlenen bir kanalda, çok emek vererek ve mutlu mutlu çalışarak ortaya uzun soluklu ve herkesin severek seyrettiği bir iş çıkarıyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz.

