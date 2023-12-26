Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
08:43
ATV ekranlarında yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın genç oyuncusu Mina Derman, samimi açıklamalar yaptı. Dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'yı oynayan Mina Derman, "Böyle usta oyuncularla aynı seti paylaştığım için çok şanslıyım. Oktay Kaynarca, setteki en büyük şansımız. Herkesle arası çok iyidir, çok eğlenceli, aynı zamanda disiplinli ve başarılıdır" dedi. Mina Derman'ın canlandırdığı Suna, dizide düşman ailenin oğluna aşık oldu. İzleyicinin merakla beklediği sahnelerde rol alan Derman, aşka bakışını da anlattı: "Aşk her şeyden güçlü bir duygu bence. Asla büyük konuşmamak, 'yaparım' ya da 'yapmam' gibi kesin ifadeler kullanmamak lazım. Çünkü aşk insana her şeyi yaptırır."