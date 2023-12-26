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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna'sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:43

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna'sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın genç oyuncusu Mina Derman, samimi açıklamalar yaptı. Dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'yı oynayan Mina Derman, "Böyle usta oyuncularla aynı seti paylaştığım için çok şanslıyım. Oktay Kaynarca, setteki en büyük şansımız. Herkesle arası çok iyidir, çok eğlenceli, aynı zamanda disiplinli ve başarılıdır" dedi. Mina Derman'ın canlandırdığı Suna, dizide düşman ailenin oğluna aşık oldu. İzleyicinin merakla beklediği sahnelerde rol alan Derman, aşka bakışını da anlattı: "Aşk her şeyden güçlü bir duygu bence. Asla büyük konuşmamak, 'yaparım' ya da 'yapmam' gibi kesin ifadeler kullanmamak lazım. Çünkü aşk insana her şeyi yaptırır."

MERVE YURTYAPAN
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da genç oyuncu Mina Derman, Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Cezayir'in kızı 'Suna' karakterini canlandırıyor. İki sezondur temponun hiç düşmediği, aksiyon ve heyecan dolu sahnelerin olduğu dizide yer almaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Derman ile bir araya geldik. Derman, oyunculuk serüvenini, diziyi, kamera arkası çalışmalarını ve aşka bakışını anlattı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

Birçok işte yer aldınız daha önce ama bu proje sizin dönüm noktanız mıydı?
Kesinlikle öyle diyebiliriz. En uzun çalıştığım, bana kendimi gösterebileceğim güzel sahneler sunan bir iş oldu. Bunun yanı sıra huzurlu bir iş ortamı, hepimizin çok mutlu olmasını sağladı ve ortaya da çok iyi bir iş çıkarmamıza vesile oldu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncularla, çok izlenen bir kanalda, çok emek vererek ve mutlu mutlu çalışarak ortaya uzun soluklu ve herkesin severek seyrettiği bir iş çıkarıyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

YOLUN BAŞINDAYIM
Bu kadar usta oyuncuyla aynı sette çalışmak nasıl bir deneyim oldu?
Böyle usta oyuncularla aynı seti paylaştığım için çok şanslıyım. Ben daha yolun başında sayılabileceğim için herkesi izleyip, yeri gelince sorular sorup her fırsatta kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Özellikle Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan benden çok çekmişlerdir diyebilirim. (Gülüyor) Aklıma takılan her şeyi sorar, sürekli olarak da onları seyrederim. Herkesten ve her durumdan bir şey öğrenmeye özen gösteriyorum.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Suna’sı Mina Derman: Aşk insana her şeyi yaptırır!

Oktay Kaynarca gibi deneyimli bir isimle karşılıklı çok sahneniz oluyor. Kendisinin sette gençlere çok destek olduğu, sahnesi yoksa bile oyuncuların motivasyonu için çekimlerde hep hazır bulunduğu söyleniyor. Siz ne diyeceksiniz?
Oktay Kaynarca, setteki en büyük şansımız herhalde... Herkesle arası çok iyidir, çok eğlenceli, aynı zamanda disiplinli ve başarılı. Gerçekten harika bir oyuncu ve daha önemlisi harika bir insan.

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