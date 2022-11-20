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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar
Giriş Tarihi: 20.11.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 09:06

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da istihbarat başkanı Atakan'ı canlandıran Ragıp Savaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ego savaşları hakkında konuşan usta oyuncu Ragıp Savaş, "Ego çok tehlikeli bir şey. Birçok oyuncunun kariyeri bu yüzden bitti. Bazen yapılan şeyleri duyduğumda kanım donuyor. Doğal ve kendin olmak en kıymetlisi. Oyunculuk uzun ve engebeli bir yol. Öğrencilerime de hep söylüyorum, Artistlik sahnede! Bu yolda kibir ve egoya yer yok" dedi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş'ın samimi açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

Sadece oyunculuğuyla değil, efendi duruşuyla, örnek yaşam tarzıyla farkını ortaya koyan, başarılı bir isim Ragıp Savaş. Son olarak atv'nin çok konuşulan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlarda boy gösteriyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

Ragıp Savaş, her rolün usta oyuncusu. Her zaman doğal, içten ve samimi. Onunla her sohbette başka bir yolculuğa çıkıyor, farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Şu sıralar Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da istihbarat başkanı Atakan'ı canlandıran Savaş ile bir araya geldik. Hem yeni dizisini, hem özel yaşantısını, hem de şöhrete bakışını konuştuk.

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümden büyük bir başarı elde etti. İzleyiciyi bu denli etkileyeceğinizi bekliyor muydunuz?
Evet, dizinin çok merak edildiğini, heyecanla beklendiğini tahmin ediyordum, yanılmamışım. Seyirci beğendi diziyi, o yüzden de tabii ki çok mutlu ve keyifliyim. Bir oyuncunun verdiği emeğin karşılığını özellikle seyirciden alması çok değerli, güzel mesajlar alıyorum.
Dizide teşkilatın başı, tam bir kanun adamı Atakan'ı canlandırıyorsunuz. Sizin için nasıl bir deneyim bu karakteri canlandırmak?
Oynadığınız roller size bir şey öğretir. Bu yüzden de bütün karakterler benim için çok değerli, çünkü bu karakterleri cebinizden çıkarmıyorsunuz, ciddi bir zaman harcıyorsunuz role. Bir istihbaratçı nasıl yaşar, vücut dili nasıldır, nasıl konuşur, davranır onları bulmaya çalışıyorsunuz. Bir karakteri çıkarmak, rolü giymek ve sonra da oynamak çok kolay değil. O yüzden de tüm roller benim için çok kıymetli, çünkü benden çıkıyor.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

Hem aksiyon hem macera hem de aşk... Hepsini dengeli biçimde izleyiciye sunmak mı her yaştan izleyiciyi ekran başına topluyor...
Evet, sadece aksiyon yok dizide; aile var, aşk var, aile içi çatışma var ama en önemlisi acımasız düzene karşı verilen büyük bir mücadele var. Yani olması gereken her şey düşünülmüş senaryoda. Hal böyle olunca da tabii ki her yaştan seyircinin ilgisini çekiyor Ben Bu Cihana Sığmazam.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

Sizce BBCS ekibinin başarısının sırrı nedir?
Sanırım çok çalışmak, doğru kişilerle çalışmak ve ne istediğini bilmek...
Reyting rekortmeni bir dizide rol almanın sorumluluğu farklı oluyor mu?
Elbette, ama bir o kadar da keyifli oluyor. Bir işin iyi olması için A'dan Z'ye herkesin çabalaması gerekiyor. Dizi çekmek hiç kolay bir şey değil. Kaç kişiyiz setlerde ve ne zorluklarla mücadele ediliyor sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Zamana karşı büyük bir yarış vardır setlerde. Olmazı oldurur set ekibi. Dolayısıyla hal böyleyken de ben rolümü oynarım gerisi beni ilgilendirmez düşüncesi çok doğru gelmiyor bana. Bir işe her şeyiyle sahip çıkacaksın ki iş daha da büyüsün ve parlasın.
Her çarşamba sabahı kalkıp reyting listesine bakıyor musunuz?
Maalesef bakıyorum. Keşke reyting canavarı olmasa hayatımızda ama bu işin kaderi bu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

EN BÜYÜK ŞANSIM AİLEM
Sanat dünyasında herkesin övgüyle bahsettiği bir isimsiniz. Skandallara karışmayan, düzgün bir aile yaşantısı olan, aynı zamanda örnek bir baba. Hayatınızda nasıl bir denge kurdunuz?
Ne güzel sözler, çok teşekkür ederim, çok çaba sarfetmedim. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Yetiştirilme tarzım, ananevi değerlerim böyle zaten... Elbette kendimi birçok konuda değiştirmeye çalıştım, hatalarım da oldu ama bu çok normal. Mükemmel olmak mümkün değil. Benim en büyük şansım ailem, spor, eğitim aldığım ustalarım ve tabii ki bana çok şey öğreten tiyatro sanatı oldu. Kimseye örnek olmak için falan yaşamıyorum. Hayat felsefem; Basit, sade ve dürüst bir yaşam...

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