Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

Ragıp Savaş, her rolün usta oyuncusu. Her zaman doğal, içten ve samimi. Onunla her sohbette başka bir yolculuğa çıkıyor, farklı bir bakış açısı kazanıyorsunuz. Şu sıralar Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da istihbarat başkanı Atakan'ı canlandıran Savaş ile bir araya geldik. Hem yeni dizisini, hem özel yaşantısını, hem de şöhrete bakışını konuştuk.



Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümden büyük bir başarı elde etti. İzleyiciyi bu denli etkileyeceğinizi bekliyor muydunuz?

Evet, dizinin çok merak edildiğini, heyecanla beklendiğini tahmin ediyordum, yanılmamışım. Seyirci beğendi diziyi, o yüzden de tabii ki çok mutlu ve keyifliyim. Bir oyuncunun verdiği emeğin karşılığını özellikle seyirciden alması çok değerli, güzel mesajlar alıyorum.

Dizide teşkilatın başı, tam bir kanun adamı Atakan'ı canlandırıyorsunuz. Sizin için nasıl bir deneyim bu karakteri canlandırmak?

Oynadığınız roller size bir şey öğretir. Bu yüzden de bütün karakterler benim için çok değerli, çünkü bu karakterleri cebinizden çıkarmıyorsunuz, ciddi bir zaman harcıyorsunuz role. Bir istihbaratçı nasıl yaşar, vücut dili nasıldır, nasıl konuşur, davranır onları bulmaya çalışıyorsunuz. Bir karakteri çıkarmak, rolü giymek ve sonra da oynamak çok kolay değil. O yüzden de tüm roller benim için çok kıymetli, çünkü benden çıkıyor.