Ben Bu Cihana Sığmazam’ın usta oyuncusu Ragıp Savaş: Benim de önümü çok kesmeye çalıştılar

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da istihbarat başkanı Atakan'ı canlandıran Ragıp Savaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ego savaşları hakkında konuşan usta oyuncu Ragıp Savaş, "Ego çok tehlikeli bir şey. Birçok oyuncunun kariyeri bu yüzden bitti. Bazen yapılan şeyleri duyduğumda kanım donuyor. Doğal ve kendin olmak en kıymetlisi. Oyunculuk uzun ve engebeli bir yol. Öğrencilerime de hep söylüyorum, Artistlik sahnede! Bu yolda kibir ve egoya yer yok" dedi. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş'ın samimi açıklamaları...