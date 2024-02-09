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Haberler Galeri ‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:27

‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!

Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal'dan sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu. Murat Kurşun, "Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız. Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış" dedi. İşte ünlü şarkıcı Murat Kurşun'un son hali…

‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!

Murat Kurşun, önceki akşam Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı.

‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!

Çıkışta kendisini bekleyen gazeteciler ile bir araya gelen Kurşun, yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek vererek kendisinin de alın bölgesine küçük dokunuşlar yaptırdığını açıkladı.

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‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!

Yüzüne estetik müdahale yaptıran meslektaşlarına destek veren Kurşun, "Bizler sahnede olan insanlarız, kendimize bakmalıyız.

‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!

Benim de alnımda botoks var, derin alın çizgilerim vardı, iyi ki botoks çıkmış" dedi.

‘Ben de botoks yaptırdım’ Rafet El Roman, Gökhan Özden’den sonra Murat Kurşun da estetik modasına uydu!
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