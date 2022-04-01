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Haberler Galeri Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:44

Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Son olarak çocukluk karesini hayranlarıyla paylaşan Bendeniz trend oldu. Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...

Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

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Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

Son olarak çocukluk karesini hayranlarıyla paylaşan Bendeniz trend oldu.

Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

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