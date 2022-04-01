Bendeniz gençlik iksirini bulmuş gibi! Çocukluk karesi trend olan 48 yaşındaki şarkıcı Bendeniz için zaman tersine akmış!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Son olarak çocukluk karesini hayranlarıyla paylaşan Bendeniz trend oldu. Şimdilerde 48 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...