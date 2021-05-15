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Haberler Galeri Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 13:29

ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Ünlü şarkıcı , Ağustos 2018'de iş insanı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, mutlu evliliklerini tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında bebekle taçlandırmıştı. İlk kızları Zeynep'i kucaklarına alan çiftten müjdeli bir haber daha geldi. , ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 14 haftalık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bengü'nün sosyal medyayı sallayan müjdeli haberini duyurduğu o paylaşım..

Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Ünlü şarkıcı , Ağustos 2018'de iş insanı ile gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Gözde çift, mutlu evliliklerini tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında bebekle taçlandırmıştı.

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Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Kızlarına Zeynep ismini veren çift, mutlu aile tablosuyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Son olarak 'den müjdeli bir haber daha geldi.

Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!

Ünlü şarkıcı , ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

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