HaberlerGaleriBengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 13:25Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 13:29
Bengü ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Bengü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı!
Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, mutlu evliliklerini tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında bebekle taçlandırmıştı. İlk kızları Zeynep'i kucaklarına alan çiftten müjdeli bir haber daha geldi. Şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 14 haftalık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Bengü'nün sosyal medyayı sallayan müjdeli haberini duyurduğu o paylaşım..