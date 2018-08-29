Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

Şarkıcı Bengü, nişanlısı Selim Selimoğlu ile bugün evleniyor. Geçen günlerde örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Selim Selimoğlu ve Bengü'nün heyecanı objektiflere böyle yansıdı.