Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

Şarkıcı Bengü, nişanlısı Selim Selimoğlu ile bugün evleniyor. Geçen günlerde örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Selim Selimoğlu ve Bengü'nün heyecanı objektiflere böyle yansıdı. Bir yıldır aşk yaşadığı Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan Bengü bugün nikah masasına oturuyor. Geçtiğimiz günlerde örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Selim Selimoğlu ve Bengü'nün heyecanı objektiflere böyle yansıdı. 600 KİŞİ DAVET ETTİ Düğün hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmayan çift 1 milyon TL'yi gözden çıkardı. Tropikal konseptli bir gecede düzenleyen Bengü, düğüne 600 konuk davet etti.