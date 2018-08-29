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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

Şarkıcı , nişanlısı ile bugün evleniyor. Geçen günlerde örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Selim Selimoğlu ve Bengü'nün heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:09
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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

Bir yıldır aşk yaşadığı ile 7 Mayıs'ta nişanlanan bugün nikah masasına oturuyor.

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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

Geçtiğimiz günlerde örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen , bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. ve Bengü'nün heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler

600 KİŞİ DAVET ETTİ

Düğün hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmayan çift 1 milyon TL'yi gözden çıkardı. Tropikal konseptli bir gecede düzenleyen , düğüne 600 konuk davet etti.

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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
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  • 18
ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
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ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
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  • 18
ve bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
Bengü ve Selim Selimoğlu bugün evleniyor... İşte ilk görüntüler
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