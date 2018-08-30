Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

Raffles Otel'de şarkıcı Bengü 1,5 senedir birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu'yla evlendi. Düğüne sanat camiasından birçok isim katıldı. İşte düğünden fotoğraflar... Bengü, armatör nişanlısı Selim Selimoğlu'yla evlendi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı. 7 Mayıs'ta aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğününe 600 davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi. İşte ünlülerin akın ettiği düğünden fotoğraflar...