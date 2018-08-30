Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

Raffles Otel'de şarkıcı Bengü 1,5 senedir birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu'yla evlendi. Düğüne sanat camiasından birçok isim katıldı. İşte düğünden fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 30.08.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 14:22
  • 1
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

, armatör nişanlısı 'yla evlendi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü katıldı.

  • 2
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

7 Mayıs'ta aile arasında yaptıkları sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftin düğününe 600 davetli katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

Çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi.

  • 4
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti

İşte ünlülerin akın ettiği düğünden fotoğraflar...

  • 5
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
  • 6
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
  • 7
  • 28
ve evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
Bengü ve Selim Selimoğlu evlendi! Düğüne ünlü isimler akın etti
BİZE ULAŞIN