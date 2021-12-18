Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bengü'nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! "Sahne mi, bebek mi önemli?"
Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:49

Bengü'nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! "Sahne mi, bebek mi önemli?"

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ie dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden iki bebeği olmuştu. Şarkıcı ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra, ikinci bebeği Selim'i ise Kasım ayının ilk günlerinde kucağına almıştı. Şimdilerde mutlu bir yuvası olan taze anne, yılbaşı gecesi için kararını verdi. Çalışmayı seçen Bengü, sosyal medyada bunu duyurunca tepkilerin odağına oturdu. Eleştiri okları Bengü'ye çevrilince, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt da konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...

BÜLENT CANKURT
Bengü’nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! Sahne mi, bebek mi önemli?

1 Kasım'da ikinci bebeğini kucağına alan Bengü, yılbaşında sahnede olacağını sosyal medyasından duyurunca ortalık karıştı!

Bengü’nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! Sahne mi, bebek mi önemli?

Bir kısım takipçisi, 2 aylık bebeğini bırakıp nasıl sahneye çıkarmış, bu davranış hiç yakışık almamış gibi yorumlarla eleştiri oklarını yöneltti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bengü’nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! Sahne mi, bebek mi önemli?

Bengü de, "Bundan doğal ne var?" dercesine konuya bir açıklama getirdi.

Bengü’nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! Sahne mi, bebek mi önemli?

Bengü'nün mesleği bu arkadaşlar; tabii ki bundan doğal ne olabilir.

Bengü’nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! Sahne mi, bebek mi önemli?

Tabii ki yılbaşı akşamını ailesiyle de geçirebilirdi ama sahneye çıkmaya karar vermiş; size ne!

SON DAKİKA