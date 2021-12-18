Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:45Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 09:49
Bengü'nün yılbaşı gecesi sahneye çıkması eleştirildi! "Sahne mi, bebek mi önemli?"
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ie dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden iki bebeği olmuştu. Şarkıcı ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra, ikinci bebeği Selim'i ise Kasım ayının ilk günlerinde kucağına almıştı. Şimdilerde mutlu bir yuvası olan taze anne, yılbaşı gecesi için kararını verdi. Çalışmayı seçen Bengü, sosyal medyada bunu duyurunca tepkilerin odağına oturdu. Eleştiri okları Bengü'ye çevrilince, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt da konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...