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Haberler Galeri 'Beni yakalayamayacaksınız' demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:33

'Beni yakalayamayacaksınız' demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Uzun süredir tatil yapmayan Nebahat Çehre, bu yaz tercihini Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'dan yana kullandı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, basın mensuplarına "Beni yakalayamayacaksınız" diyen 79 yaşındaki oyuncu, Güvercinlik'te konakladığı otelin plajında bikinili objektiflere yansıdı.

’Beni yakalayamayacaksınız’ demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan 79 yaşındaki Nebahat Çehre fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

’Beni yakalayamayacaksınız’ demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu'su, Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katılmıştı.

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’Beni yakalayamayacaksınız’ demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

"SİZİN OLMADIĞINIZ YERDE TATİL YAPIYORUM"
Uzun zamandır tatil yapamadığını ama bu yaz tatile çıkacağını belirten sanatçı, "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" diyerek, gazetecilere takılmıştı.

’Beni yakalayamayacaksınız’ demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

Tatil beldelerindeki yüksek fiyatlarla ilgili düşünceleri sorulan Nebahat Çehre, "Herkes cebine göre harcayacak. Başkasının adına konuşmam doğru olmaz" yanıtını vermişti.

’Beni yakalayamayacaksınız’ demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

NEBAHAT ÇEHRE'NİN BODRUM KEYFİ

Milliyet'in haberine göre; Havaların iyice ısınmasıyla birlikte rotasını Ege'ye çeviren Nebahat Çehre, önceki gün Güvercinlik'te bulunan Titanic Deluxe Bodrum'da görüntülendi.

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