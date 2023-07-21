Giriş Tarihi: 21.07.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 13:33

'Beni yakalayamayacaksınız' demişti… 79 yaşındaki Nebahat Çehre fena yakalandı!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz aylarda 34 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Uzun süredir tatil yapmayan Nebahat Çehre, bu yaz tercihini Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'dan yana kullandı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, basın mensuplarına "Beni yakalayamayacaksınız" diyen 79 yaşındaki oyuncu, Güvercinlik'te konakladığı otelin plajında bikinili objektiflere yansıdı.