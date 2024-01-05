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Haberler Galeri 'Benimle Evlenir Misin?' programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:31

'Benimle Evlenir Misin?' programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte bir zamanlar aşkları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı Tülin ile Caner'in son halleri...

’Benimle Evlenir Misin?’ programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi.

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’Benimle Evlenir Misin?’ programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti.

’Benimle Evlenir Misin?’ programının güzeller güzeli gelini Tülin Koca bakın şimdi ne halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı.

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