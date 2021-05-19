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Giriş Tarihi: 13.05.2021 07:19Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 08:59
Bennu Yıldırımlar'ın eşi ve kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sadakatsiz oyuncusu Bennu Yıldırımlar hayranlarını şaşırttı...
Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Sadakatsiz'in kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler güzelliğine hayran kalıyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. İşte Sadakatsiz oyuncularından Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...