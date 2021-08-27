Bennu Yıldırımlar’ın eşi ve kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sadakatsiz oyuncusu Bennu Yıldırımlar hayranlarını şaşırttı...

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.