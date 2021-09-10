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Haberler Galeri Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!
Giriş Tarihi: 10.09.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 12:23

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Son dönemde evliliklerinin sallantıda ollduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirdi. Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omuzuna başını yasladığı anların görüntüleri bomba etkisi yaratırken güzel oyuncudan sosyal medyadan açıklama geldi... İşte Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi halleri ve Hakan Baş ile evliliğinde sorunları olduğunu itiraf eden Bensu Soral'ın dikkat çeken paylaşımı...

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen oyuncu Bensu Soral'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı.

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti.

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Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirdi.

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin arasına Kubilay Aka mı girdi? Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın samimi görüntüleri magazine bomba gibi düştü!

Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omuzuna başını yasladığı anların görüntüleri bomba etkisi yaratırken güzel oyuncudan sosyal medyadan açıklama geldi...

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