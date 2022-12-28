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Haberler Galeri Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:25

Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

Her yıl sonunda gerçekleştirdiği görkemli partilerle adını duyuran ve bir klasik haline gelen GÜNAYDIN, bu yılki yılbaşı partisi ile yine farkını ortaya koydu. Ataköy'deki JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de gerçekleşen partiye sanat ve cemiyet hayatının gözde isimleri akın etti. Gecede özel röportajlar veren isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Son dönemde tayt polemikleri ile gündeme gelen Mardini, "Tayt giymeniz neden bu kadar polemik oluyor?" sorusuna verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti. İşte o röportajın detayları…

YASEMİN DÖNGEL
Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

Son dönemde her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini, son olarak GÜNAYDIN yılbaşı partisinde bombaları art arda patlattı.

Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

Şimdilerde Survivor'a gitmeye hazırlanan ünlü türkücü, hazırlık sürecinden tayt polemiğine merak edilen tüm sorulara ilk kez yanıt verdi.

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Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

İşte Berdan Mardini'nin açıklamaları...

Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

2022 çok kötü bir yıldı. Kötülüklerle geçti 2021-2022. Ben böyle bir laf söylemezdim ama 2023'ün benim yılım olacağına inanıyorum.

Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

Benim ve ailemin yılı olacağına inanıyorum. Çünkü biz 2022'de çok stresler ve bunalımlar çektik. Bu da iyi niyetimiz, iyi kalbimizden ötürü herhalde.

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