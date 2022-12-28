Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:25

Berdan Mardini tayt polemiğine GÜNAYDIN partisinde son noktayı koydu! Kenan Doğulu göndermesi olay oldu!

Her yıl sonunda gerçekleştirdiği görkemli partilerle adını duyuran ve bir klasik haline gelen GÜNAYDIN, bu yılki yılbaşı partisi ile yine farkını ortaya koydu. Ataköy'deki JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de gerçekleşen partiye sanat ve cemiyet hayatının gözde isimleri akın etti. Gecede özel röportajlar veren isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Son dönemde tayt polemikleri ile gündeme gelen Mardini, "Tayt giymeniz neden bu kadar polemik oluyor?" sorusuna verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti. İşte o röportajın detayları…