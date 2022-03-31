Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi! Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:08

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrıldı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa bornozlu paylaşımı ile yaktı geçti. Ardı ardına paylaşımlar yapan Fatoş Yelliler'in göğüs dekoltesine kelebek emojisi koyması dillere düştü...