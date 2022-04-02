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Haberler Galeri Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini'yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:49

Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini'yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrıldı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa bornozlu paylaşımı ile yaktı geçti. Ardı ardına paylaşımlar yapan Fatoş Yelliler'in göğüs dekoltesine kelebek emojisi koyması dillere düştü...

Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini’yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini’yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2 çocuk annesi Fatoş Yelliler, ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

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Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini’yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Geçtiğimiz aylarda birlikte romantik bir doğum günü kutlaması yapan ve sevgilerini gösteren çiftten kötü haber gelmişti.

Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini’yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile boşanma sürecinde modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Göğüs dekoltesine kelebek kondurdu! Berdan Mardini’yi yasak aşkıyla aldatan eski eşi Fatoş Yelliler bornozu ile poz verdi!

Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" demişti.

Bu açıklama sonrası eski eşten zehir zemberek sözler gelmiş, Mardini, "Hain, kalleş çok" diyerek Fatoş Yelliler'i bombalamıştı.

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