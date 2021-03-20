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ile böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran ile , şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Kenan Doğulu ile Beren Saat, 'de bir sergide görüntülendi. Sergi çıkışı konuşan ikiliden Doğulu, yıllar önce kendi şarkısıyla aynı adı taşıyan '' dizisinden sonra oyunculuğu düşünmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 12:39
Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

ile , Refik Anadol'un Pilevneli'deki sergisine katılarak hem sergiyi gezdi hem de bol bol fotoğraf çekti. Doğulu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Doğulu, yıllar önce kendi şarkısıyla aynı adı taşıyan '' dizisinden sonra oyunculuğu düşünmediğini söyleyip "Fiyaskoyla sonuçlanan o diziden sonra hiç niyetlenmedim" dedi.

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Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Milliyet'in haberine göre; Evde müzik yaparak vakitlerini geçirdiklerini söyleyen Doğulu, "Bildiğiniz gibi pandemi sürecini geçiriyoruz, şarkı biriktiriyoruz, evde müzik yapıp vakit geçiriyoruz.

Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Refik Anadol çok sevdiğimiz dostumuz Los Angeles'tan arkadaşımız. Onun buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı. Gurur duyduğumuz bir sanatçı Türkiye'ye sergisini getirmesi son derece keyifli sanatseverler adına da heyecan verici.

Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Her şeyin tıkandığı böyle bir zamanda Pilevneli ile el ele verip bu sergiyi yaptıkları için tebrik etmek lazım Los Angeles'ta çok katıldım sergisine Türkiye'de ise ilk" diye konuştu.

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