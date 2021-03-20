Beren Saat ile Kenan Doğulu böyle görüntülendi! ‘Fiyaskoyla bitti bir daha niyetlenmedim’

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Kenan Doğulu ile Beren Saat, Dolapdere'de bir sergide görüntülendi. Sergi çıkışı konuşan ikiliden Doğulu, yıllar önce kendi şarkısıyla aynı adı taşıyan 'Hiç Bana Sordun Mu' dizisinden sonra oyunculuğu düşünmediğini söyledi.