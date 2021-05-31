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Haberler Galeri Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 07:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 07:59

ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift ile şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çift tatil sezonunu 'da sevdikleriyle açtı. dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat ile objektiflere yakalandı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken ile adeta kumsalda şov yaptı. Tek omuzlu siyah mayosu ile tüm bakışları üzerine toplayan Beren Saat sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte tatile hızlı başlayan ...

Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift ile şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

Ünlü çift tatil sezonunu 'da sevdikleriyle açtı.

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Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

dizisi ile beğeni toplayan ile objektiflere yakalandı.

Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

Düzgün fiziği ile dikkat çeken 'in ile adeta kumsalda şov yaptı.

Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

İşte tatile hızlı başlayan 'in plaj şıklığı...

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