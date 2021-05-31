Beren Saat siyah mayosu ile yaktı geçti! Oyuncu Beren Saat kumsalda siyah mayosuyla şov yaptı!

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Ünlü çift tatil sezonunu Bodrum'da sevdikleriyle açtı. Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat siyah mayosu ile objektiflere yakalandı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in siyah mayosu ile adeta kumsalda şov yaptı. Tek omuzlu siyah mayosu ile tüm bakışları üzerine toplayan Beren Saat sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte tatile hızlı başlayan Beren Saat'in plaj şıklığı...