Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

Beren Saat ve Kenan Doğulu, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Boşanma iddiaları karşısında sessizliğini koruyan ve sosyal medyadan bu iddiaları güçlendiren paylaşımlar yapan çift, dün bir kez daha şaşırttı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma haberleriyle ilgili ayrıntılar...