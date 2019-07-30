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  • Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

ve boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

ve dün evliliklerinde beşinci yıllarına girdiler. Bir süredir boşanacakları konuşulan çift, evlilik yıl dönümlerinde hiçbir paylaşım yapmayarak boşanma iddialarını bir kez daha güçlendirdi. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları iddia ediliyor. Hiçbir açıklama yapmayan çift, sessiz kalarak bu iddiaları doğruluyor. Yıllardır evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan kutlayan çift bu kez paylaşım yapmayarak dikkat çekti. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun neden boşanma kararı aldığı ve neden hiçbir açıklama yapmadıkları merak konusuyken, evlilik yıl dönümlerini kutlamamaları takipçilerini bir kez daha şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:38
Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

ve , bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Boşanma iddiaları karşısında sessizliğini koruyan ve sosyal medyadan bu iddiaları güçlendiren paylaşımlar yapan çift, dün bir kez daha şaşırttı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma haberleriyle ilgili ayrıntılar...

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

ile , 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'daki Malibu sahilinde evlenmişti.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan çiftin dün 5. evlilik yıldönümleriydi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

de, da önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıl dönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadılar.

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

'Bu durum evliliklerindeki sorun devam ediyor mu?' sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

Çiftin evliliklerindeki kriz, 'in kendi doğum günü olan 26 Şubat'ta paylaştığı mesajla ortaya çıkmıştı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

Instagram sayfasında siyah beyaz makyajsız bir fotoğrafını paylaşan , altına şu notu düşmüştü:

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