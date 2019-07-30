Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanma iddialarını güçlendirdi! Beren Saat ve Kenan Doğulu bu kez...

Beren Saat ve Kenan Doğulu dün evliliklerinde beşinci yıllarına girdiler. Bir süredir boşanacakları konuşulan çift, evlilik yıl dönümlerinde hiçbir paylaşım yapmayarak boşanma iddialarını bir kez daha güçlendirdi. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma kararı aldığı ve bir süredir ayrı evlerde yaşadıkları iddia ediliyor. Hiçbir açıklama yapmayan çift, sessiz kalarak bu iddiaları doğruluyor. Yıllardır evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan kutlayan çift bu kez paylaşım yapmayarak dikkat çekti. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun neden boşanma kararı aldığı ve neden hiçbir açıklama yapmadıkları merak konusuyken, evlilik yıl dönümlerini kutlamamaları takipçilerini bir kez daha şaşırttı.
Giriş Tarihi: 30.07.2019
11:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019
11:38