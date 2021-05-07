Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinin üzerinde geçen yıllarda kara bulutlar dolanmaya başladı. Aylarca Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi. Saat'in paylaşımları evlilikteki kara bulutları göz önüne sererken, çift uzun süre sonra barıştı. Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten Beren Saat, şimdi de eşinin ailesiyle arasını düzeltmeye başladı. Uzun süredir bir araya gelmeyen Saat ve kayınvalide Serpil Doğulu, birlikte poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan aile pozu büyük ilgi gördü.