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Haberler Galeri Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 11:34

ve 'dan mutlu aile pozu geldi! ile aylar sonra aynı karede!

Ünlü oyuncu , şarkıcı ile 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde dünyaevine girmişti. Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin evliliklerinin üzerinde geçen yıllarda kara bulutlar dolanmaya başladı. Aylarca ve Kenan Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi. Saat'in paylaşımları evlilikteki kara bulutları göz önüne sererken, çift uzun süre sonra barıştı. Kenan Doğulu ile arasındaki buzları eriten , şimdi de eşinin ailesiyle arasını düzeltmeye başladı. Uzun süredir bir araya gelmeyen Saat ve kayınvalide , birlikte poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan aile pozu büyük ilgi gördü.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

35. doğum gününde sosyal medya hesabında mesaj yayınlamış, Saat'in sert sözleri evliliğinde sorunlar yaşadığı dedikodularına neden olmuştu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

Bir süre ayrı evlerde yaşayan çift, 9 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

Ayrılık döneminde 'nun ailesiyle arasına da mesafe koyan , buzları eritti.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

AYLAR SONRA AYNI KAREDELER

Şubat ayında Instagram'da kayınvalidesi 'nun doğum gününü paylaşan , önceki gün de Canan Doğulu için yeni yaş mesajı yayınladı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan mutlu aile pozu geldi! Beren Saat ile Serpil Doğulu aylar sonra aynı karede!

Doğulu'dan 'kız kardeşim' diyerek bahseden 'e karşılık gecikmedi. Doğum günü fotoğrafını sayfasında takipçileri ile paylaşan Canan Doğulu, altına şu notu düştü:

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