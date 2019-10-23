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  • Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

'le geçtiğimiz Haziran ayında evlenen manken geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Doğumdan 15 gün sonra fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler'in fit hali herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştiren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, 2 hafta önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayarak oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından kendisini spora veren Berfu Yenenler, hızla kilo verdi. Son halini hesabından paylaşan Yenenler'in fit halini görenler "Nasıl başardın?" sorusunu sormaktan kendini alamadı. Berfu Yenenler'in 15 günde eski haline döndüğünü görenler şoke oldu. Berfu Yenenler'in bu kadar hızlı kilo verdiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte doğum yaptıktan 15 gün sonra eski fit haline dönen Berfu Yenenler ve kısa sürede zayıflayan diğer ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 15:04
Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

, "Bugün Kuzey tam 15 günlük ve eski jeanimin içine girdim yaşasın" yazarak yaptığı paylaşımla eski haline döndüğünü resmen kanıtladı. Berfu Yenenler'in bu kadar kısa sürede fit haline kavuşmasını takipçilerini meraklandırdı. Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i kucağına aldığı haberini sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurmuştu. Doğum kilolarından 15 günde kurtulan Berfu Yenenler şaşırttı. İşte Berfu Yenenler ve kilo veren diğer ünlü isimler…

Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Cengiz Kurtoğlu

Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Pelin Öztekin

Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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