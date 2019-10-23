Berfu Yenenler 15 günde bütün kilolarını verdi! Berfu Yenenler eski haline döndü!

Eser Yenenler'le geçtiğimiz Haziran ayında evlenen manken Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Doğumdan 15 gün sonra fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler'in fit hali herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştiren Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, 2 hafta önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayarak oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından kendisini spora veren Berfu Yenenler, hızla kilo verdi. Son halini Instagram hesabından paylaşan Yenenler'in fit halini görenler "Nasıl başardın?" sorusunu sormaktan kendini alamadı. Berfu Yenenler'in 15 günde eski haline döndüğünü görenler şoke oldu. Berfu Yenenler'in bu kadar hızlı kilo verdiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte doğum yaptıktan 15 gün sonra eski fit haline dönen Berfu Yenenler ve kısa sürede zayıflayan diğer ünlü isimler…