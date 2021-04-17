Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

Komedyen Eser Yenenler ile tescilli güzel Berfu Yenenler, iki yıl önce gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, üç hafta önce de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya dönen Berfu Yenenler, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün de oğulları Kuzey'i Etiler'deki bir oyun okulundan alırken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yenenler çifti, üçüncü çocuk açıklamasıyla dikkat çekti.