Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...
Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 09:27

ve 'den açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

Komedyen ile tescilli güzel , iki yıl önce gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evlendikleri yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, üç hafta önce de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya dönen Berfu Yenenler, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler önceki gün de oğulları Kuzey'i Etiler'deki bir oyun okulundan alırken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yenenler çifti, açıklamasıyla dikkat çekti.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

Komedyen ile tescilli güzel , iki yıl önce gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

Evlendikleri yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan ve , üç hafta önce de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya dönen , çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

ve eşi önceki gün oğulları Kuzey'i Etiler'deki bir oyun okulundan alırken görüntülendi.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması! Berfu Yenenler üç hafta önce Mete'yi kucağına almıştı...

, "Kuzey'i haftada bir buraya getiriyoruz. Pandemide çocuk yalnız kaldı" dedi.

SON DAKİKA