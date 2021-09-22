Bergüzar Korel hem ağladı hem ağlattı! Bergüzar Korel’den babası usta oyuncu Tanju Korel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım!

Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, usta oyuncular Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın kızları. Anne ve babasının izinden giden ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Bergüzar Korel hayatını 2009 yılında kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile birleştirmişti. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel son dönemde hamilelik paylaşımlarıyla takipçileri ile buluşuyor. Genel olarak eğlenceli halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel bu defa paylaşımı ile hayranlarını hüzünlendirdi. Bergüzar Korel 21 Eylül 2005 yılında hayata veda eden babası usta oyuncu Tanju Korel'in ölüm yıl dönümünde son yer aldığı diziden duygusal bir sahneyi paylaşarak babasına olan özlemini dile getirdi. İşte Bergüzar Korel'in babası usta oyuncu Tanju Korel'in yer aldığı, izlerken ağladığını itiraf ettiği duygusal video...