Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
07:34
Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." alkol reklamını eleştirince linç edildi! "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok"
Sosyal medyada bir alkol firmasının "O gün geldiğinde sen nasıl kutlayacaksın?" sloganlı reklamına tepkiler çığ gibi büyüdü. Normalde reklama muhafazakar kesimden tepki gelmesi beklendi. Ancak durum farklı oldu. Bu kez tepkiler laik-muhalif kesimden geldi. Eşi ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan Bergüzar Korel de laikliği rakıya indirgeyenlere artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Bergüzar Korel'in bu açıklamanın ardından sosyal medya muhalifleri ünlü oyuncuyu linç etti. "Annelikten sonra laikliği de tekeline almak için düğmeye basmış", "Kalkıp gitmişsin bir sus artık" yorumları yapıp bel altından vurmaya çalıştılar. Sürekli düşünce özgürlüğünden bahsedenlerin artık kendi mahallelerinden gelen en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok.