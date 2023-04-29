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Haberler Galeri Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." alkol reklamını eleştirince linç edildi! "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok"
Giriş Tarihi: 29.04.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 07:34

Bergüzar Korel "O gün geldiğinde..." alkol reklamını eleştirince linç edildi! "Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok"

Sosyal medyada bir alkol firmasının "O gün geldiğinde sen nasıl kutlayacaksın?" sloganlı reklamına tepkiler çığ gibi büyüdü. Normalde reklama muhafazakar kesimden tepki gelmesi beklendi. Ancak durum farklı oldu. Bu kez tepkiler laik-muhalif kesimden geldi. Eşi ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan Bergüzar Korel de laikliği rakıya indirgeyenlere artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Bergüzar Korel'in bu açıklamanın ardından sosyal medya muhalifleri ünlü oyuncuyu linç etti. "Annelikten sonra laikliği de tekeline almak için düğmeye basmış", "Kalkıp gitmişsin bir sus artık" yorumları yapıp bel altından vurmaya çalıştılar. Sürekli düşünce özgürlüğünden bahsedenlerin artık kendi mahallelerinden gelen en küçük eleştiriye bile tahammülleri yok.

MEVLÜT TEZEL
Bergüzar Korel O gün geldiğinde... alkol reklamını eleştirince linç edildi! Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok

Bir rakı markasının yaklaşan seçimlere göz kırpan "O gün geldiğinde sen ne yapacaksın" sloganlı reklamı memleket meselesi oldu, iyi mi?

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... alkol reklamını eleştirince linç edildi! Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok

Reklamın neredeyse tamamında AK Parti seçimi kaybedince insanların mutluluktan kendilerini rakıya vuracakları alt mesaj olarak veriliyor. Ama reklamın sonunu '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlıyorlar ve kendilerine oto sansür uyguluyorlar.
Çok ucuz bir yaklaşım bence.

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Bergüzar Korel O gün geldiğinde... alkol reklamını eleştirince linç edildi! Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok

Olabilir, seçimde kazanan taraf mutluluktan çay da içer rakı da. Kimse kimsenin yaşam tarzına karışamaz.
Normalde bu reklamın etkileşim stratejisi; muhafazakâr kesimden tepki gelmesi, seküler-laik kesime umut verilmesi üzerine kurulu.

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... alkol reklamını eleştirince linç edildi! Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok

İlginçtir bu kez tepki 'sekülerlaik- muhalif' kesimden geldi! Hem de genel anlamda aynı düşüncede olanlar birbirini linç etti.
Eminim reklamı çekenler bile bunu hesaba katmamıştır!

Bergüzar Korel O gün geldiğinde... alkol reklamını eleştirince linç edildi! Kendi mahallelerinden gelen eleştiriye bile tahammülleri yok

Eşi ve çocuklarıyla Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, reklamı eleştirdi ve "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan"lara artık tahammülünün kalmadığını açıkladı.

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