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Haberler Galeri Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü "Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı"

oyuncu arkadaşı ile oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü "Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı"

Geçtiğimiz günlerde hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan sosyal medyada gündem olmuştu. Doğum sonrası kilolarının haberini kendi yazan Bergüzar Korel takipçilerini güldürmüştü. İki çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel son paylaşımıyla yine fazla kilolarına göndermede bulundu. Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı oyuncu ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle olmaz olsun' notuyla paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan eğlenceli paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 11:57
Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Geçtiğimiz günlerde hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan sosyal medyada gündem olmuştu.

Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Doğum yapan pek çok ünlü isim veremediği kilolarla haber olmaktan rahatsızlık duyarken oyuncu "Sizleri yormak istemedim" notunu eklediği bikinili fotoğraflarıyla herkesten destek gördü.

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Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

'in eşi Halit Ergenç'le birlikte çıktığı mavi tur sırasında, teknede çekilmiş fotoğraflarının altına yazdığı 'doğum sonrası kilolarını atamadı' haberi... güldürmüştü...

Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler "eski halinden eser yok" demekten kendilerini alamadılar.Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim… İyi yazlar olsun

Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

İki çocuk annesi güzel oyuncu son paylaşımıyla yine fazla kilolarına göndermede bulundu.

Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

bu kez yakın arkadaşı oyuncu ile çekildiği fotoğrafları hesabından 'ama böyle olmaz olsun' notuyla paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan eğlenceli paylaşımı...

Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, ınstagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

İkilinin eğlenceli anları objektiflere böyle yansıdı.

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