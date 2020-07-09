Bergüzar Korel oyuncu arkadaşı Beyza Şekerci ile pişti oldu! Fazla kilolarına gönderme yapan Bergüzar Korel güldürdü "Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından fazla kilolarına ve selülitlerine aldırış etmeden bikinili fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel sosyal medyada gündem olmuştu. Doğum sonrası kilolarının haberini kendi yazan Bergüzar Korel takipçilerini güldürmüştü. İki çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel son paylaşımıyla yine fazla kilolarına göndermede bulundu. Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı oyuncu Beyza Şekerci ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı. İşte Bergüzar Korel'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan eğlenceli paylaşımı...