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Haberler Galeri Bergüzar Korel'den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla'yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 13:54

Bergüzar Korel'den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla'yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!

'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. 2010 yılında büyük oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, daha sonra 2020 yılında oğulları Han ve 2021 yılında kızları Leyla ile 5 kişilik bir aile olmuştu. Bir süredir Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan çiftten Bergüzar Korel son olarak kızları Leyla'nın birbirinden eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaştı. Zaman zaman kızını göstermeden paylaşımlarda bulunan Bergüzar Korel bu defa Leyla'yı daha fazla paylaştı. İşte Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve kızları Leyla'nın kalpleri ısıtan halleri...

Bergüzar Korel’den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
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Bergüzar Korel’den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
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Bergüzar Korel’den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
Bergüzar Korel’den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
Bergüzar Korel’den Leyla sürprizi! Bergüzar Korel minik kızı Leyla’yı paylaştı sosyal medyadan beğeni yağdı!
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