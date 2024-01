Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

"Sanırım yerleştim.

Gir çık duş değil banyoda uzun zaman geçirip düşündüm.

İlk kez burada kendimi evimde hissediyorum galiba..

İlk kez evimizde bir depomuz, kocaman bazalı yataklarımız yok.

Çünkü yıllar geçtikçe öğrendim ki depoladığım, sakladığım her şey olduğu yerde kalıyor, toz ve ağırlıktan başka bir şey değil.

Evle ilgili beni mutlu eden ama artık vedalaşmam gereken her şeyi küçük bir not ile kapımın önüne bıraktım.

"Bu eşyaların hepsi bize hep mutluluk verdi, şimdi sizi mutlu etmesi dileğiyle" dedim, camdan o küçücük bardakların, kavanozların, çerçevelerin insanları nasıl mutlu ettiğini gördükçe mutlu oldum, sohbet ettim, el salladım, kimisi hikayesini sordu anlattım.

Hep biliyordum anılar eşyalarda değil aklımızda ve kalbimizde ama çocukluğumuzdan kalma öğrenilmiş o pişman olma korkusuyla eşyalara ne çok anlam yüklediğimi bir kez daha anladım.

Misafir takımımı en çok kullandığım dolabıma yerleştirdim, hiçbir misafiri beklemeden mis gibi kahvaltımı yaptım.

Beklemeden, kendime değer görerek hafifleyerek sadeleşmek..

Artık her şeyi kafamda tutup beynimi yormaktansa yazmaya başladım.

Kendime yediremeyip her şeyi aklımda tutma devri bitti.

Böyle böyle küçük kararlar alıp mutlu olmayı seçtim bu evde.

Sağlıkla, umutla güzel ailem ve sevdiklerimle.