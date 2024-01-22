Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:57
Bergüzar Korel'den Londra'daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine yerleşti. Bergüzar Korel yeni evinin banyosundan paylaştığı bornozlu pozlarıyla aldığı yeni kararları açıkladı. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bırakmıştı. İmajını da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın hali ile beğeni toplamıştı. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yeni evlerinde aldığı yeni kararları bakın nasıl sıraladı... Bergüzar Korel'in bornozlu pozlarına doğal güzelliği damga vurdu...