Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bergüzar Korel'den Londra'daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:57

Bergüzar Korel'den Londra'daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine yerleşti. Bergüzar Korel yeni evinin banyosundan paylaştığı bornozlu pozlarıyla aldığı yeni kararları açıkladı. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirince değişimi ile hayran bırakmıştı. İmajını da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın hali ile beğeni toplamıştı. 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yeni evlerinde aldığı yeni kararları bakın nasıl sıraladı... Bergüzar Korel'in bornozlu pozlarına doğal güzelliği damga vurdu...

Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

Yeni imajının yanı sıra fit hali ile de dikkat çeken Bergüzar Korel paylaşımlarına yenilerini ekledi. Hayranlarına Londra'daki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Bergüzar Korel "Sanırım yerleştim" dediği yeni evinin banyosundan seslendi...

Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti son olarak Londra'da çocuklarıyla yaşadıkları evlerini değiştirmişti. Uzun süre tadilat ve dekorasyonlarla uğraşan çift sonunda yeni evlerine yerleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

Bergüzar Korel yeni evinin banyosundan paylaştığı bornozlu pozlarıyla aldığı yeni kararları açıkladı.

Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yeni evlerinde aldığı yeni kararları bakın nasıl sıraladı...

Bergüzar Korel’den Londra’daki yeni evinin banyosunda bornozlu pozlar! Aldığı yeni kararları banyodan açıkladı...

"Sanırım yerleştim.
Gir çık duş değil banyoda uzun zaman geçirip düşündüm.
İlk kez burada kendimi evimde hissediyorum galiba..
İlk kez evimizde bir depomuz, kocaman bazalı yataklarımız yok.
Çünkü yıllar geçtikçe öğrendim ki depoladığım, sakladığım her şey olduğu yerde kalıyor, toz ve ağırlıktan başka bir şey değil.
Evle ilgili beni mutlu eden ama artık vedalaşmam gereken her şeyi küçük bir not ile kapımın önüne bıraktım.
"Bu eşyaların hepsi bize hep mutluluk verdi, şimdi sizi mutlu etmesi dileğiyle" dedim, camdan o küçücük bardakların, kavanozların, çerçevelerin insanları nasıl mutlu ettiğini gördükçe mutlu oldum, sohbet ettim, el salladım, kimisi hikayesini sordu anlattım.
Hep biliyordum anılar eşyalarda değil aklımızda ve kalbimizde ama çocukluğumuzdan kalma öğrenilmiş o pişman olma korkusuyla eşyalara ne çok anlam yüklediğimi bir kez daha anladım.
Misafir takımımı en çok kullandığım dolabıma yerleştirdim, hiçbir misafiri beklemeden mis gibi kahvaltımı yaptım.
Beklemeden, kendime değer görerek hafifleyerek sadeleşmek..
Artık her şeyi kafamda tutup beynimi yormaktansa yazmaya başladım.
Kendime yediremeyip her şeyi aklımda tutma devri bitti.
Böyle böyle küçük kararlar alıp mutlu olmayı seçtim bu evde.
Sağlıkla, umutla güzel ailem ve sevdiklerimle.

SON DAKİKA