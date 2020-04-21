Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların biyografileri de merak ediliyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan parkurlarda göstermiş olduğu mücadele ile de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Buna göre; Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte Survivor Berkan Karabulut biyografisi!