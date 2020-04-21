Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları programa dair güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bunların dışında yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yarışmacıların boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Yarışmanın favori adayların biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. Ünlüler takımında yarışırken Gönüllüler takımına transfer olan Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?