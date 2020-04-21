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Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor boyu kaç, mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm hızıyla devam ederken medya gündemini yakından takip edenler ile yarışmanın hayranları programa dair güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bunların dışında yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler yarışmacıların boyu, kilosu, mesleği, yaşı gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Yarışmanın favori adayların biri olan ismi de merak edildi. Ünlüler takımında yarışırken Gönüllüler takımına transfer olan , kaç yaşında ve nereli? , mesleği ne?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 17:34
Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların biyografileri de merak ediliyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan parkurlarda göstermiş olduğu mücadele ile de öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Buna göre; , kaç yaşında ve nereli?

İşte Survivor Berkan Karabulut biyografisi!

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı , 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

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Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?
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Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2020 Survivor Berkan Karabulut boyu kaç, mesleği ne?
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