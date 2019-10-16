Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

Magazin gündeminin sevilen çifti Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin kızlarının fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni olan fotoğrafa yorumlar yağdı. Güzelliğiyle ve başarısıyla dikkat çeken Özlem Ada Şahin kızı Mira'nın fotoğrafını paylaşarak bir ilke imza attı. Özlem Ada Şahin, Temmuz ayında ikinci kızı Mira'yı kucağına aldı. Mutlu bir evlilik sürdüren Berkay- Özlem Şahin çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk kızı Arya'dan sonra ikinci kızını kucağına alan Özlem Şahin düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakıyor. Ünlüler dünyası sık sık çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz Özlem Ada Şahin'in kızı Mira ve diğer ünlülerin çocukları...