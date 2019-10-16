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  • Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

’ın eşi kızı ’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

Magazin gündeminin sevilen çifti Şahin ve kızlarının fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni olan fotoğrafa yorumlar yağdı. Güzelliğiyle ve başarısıyla dikkat çeken Özlem Ada Şahin kızı 'nın fotoğrafını paylaşarak bir ilke imza attı. Özlem Ada Şahin, Temmuz ayında ikinci kızı Mira'yı kucağına aldı. Mutlu bir evlilik sürdüren Berkay- çifti 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk kızı Arya'dan sonra ikinci kızını kucağına alan Özlem Şahin düzgün fiziğiyle kendine hayran bırakıyor. Ünlüler dünyası sık sık çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz Özlem Ada Şahin'in kızı Mira ve diğer ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 21:33
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü şarkıcı 'ın eşi ikinci kızı 'yı Temmuz ayında kucağına almıştı. Sosyal medyadan ilk kızı Arya'nın fotoğraflarını paylaşan Şahin çiftinden bir ilk gerçekleşti. Özlem Ada Şahin, kızının pozlarını sosyal medya hesabından, "Bu fotoğraf aşırı mutluluk içerir. Bugün 3 aylık olduk. Maşallah... " notuyla yayınladı. Şahin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda "Maşallah" yorumu aldı. Dillere destan aşklarıyla dikkat çeken Berkay- Özlem Ada Şahin çifti 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlüler çocuklarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşıyor. İşte Özlem Ada Şahin'in kızları ve diğer ünlülerin çocukları…

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin kızı Mira’nın fotoğrafını paylaştı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına beğeni yağdı!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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