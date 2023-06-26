Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:11

Beşir'e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

"Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği 'Cemile' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Pelin Ermiş, son olarak özel hayatındaki sürpriz gelişme ile gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Son olarak Ermiş, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Taze çiftin o karelerine binlerce beğeni geldi. İşte Pelin Ermiş ve sevgilisinin o kareleri...