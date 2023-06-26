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Haberler Galeri Beşir'e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:11

Beşir'e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

"Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği 'Cemile' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran Pelin Ermiş, son olarak özel hayatındaki sürpriz gelişme ile gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Son olarak Ermiş, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Taze çiftin o karelerine binlerce beğeni geldi. İşte Pelin Ermiş ve sevgilisinin o kareleri...

Beşir’e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

Bir döneme damga vuran "Aşk-ı Memnu" dizisi hala adından söz ettiriyor, oyuncuları da yaptıkları açıklamalar ve son halleriyle zaman zaman gündeme geliyor.

Beşir’e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

O isimlerden biri de "Aşk-ı Memnu" dizisinde 'Cemile' karakterini canlandırmış olan Pelin Ermiş...

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Beşir’e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

Dizide Beşir'e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınan Pelin Ermiş, sık sık son haliyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

Beşir’e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş değişimi ile dudak uçuklatıyor. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekiyor.

Beşir’e olan umutsuz aşkıyla hafızalara kazınmıştı! Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş aradığı aşkı buldu! Romantizmin doruklarından paylaştı...

Pelin Ermiş, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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