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Haberler Galeri "Beyazlar içinde kuğu gibi" Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:45

"Beyazlar içinde kuğu gibi" Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde boy göstermişti. 32 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı. Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken beyazlar içinde pozları...

Beyazlar içinde kuğu gibi Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

Beyazlar içinde kuğu gibi Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü.

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Beyazlar içinde kuğu gibi Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde boy göstermişti.

Beyazlar içinde kuğu gibi Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

32 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı.

Beyazlar içinde kuğu gibi Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü!

Yüsra Geyik, pozlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı pozlarını paylaşmaya devam eden Geyik, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

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