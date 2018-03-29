Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide Beyonce'yi yüzünden ısırdığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Beyonce'yi kim ısırdı etiketiyle konuyu gündeme taşıdı. Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide Beyonce'yi yüzünden ısırdığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Beyonce'yi kim ısırdı etiketiyle konuyu gündeme taşıdı. Beyonce'yi kim ısırdı? Ünlü şarkıcının hayranları sosyal medyada bu sorunun cevabını arıyor. 36 yaşındaki ABD'li şarkıcının, katıldığı bir partide, bir kadın oyuncu tarafından ısırıldığı iddia edildi. Oyuncu Tiffany Haddish'e göre, adı açıklanmayan bir oyuncu, Beyonce'yi yüzünden ısırdı. Amerikan GQ'ya konuşan Haddish, olay sonrası Beyonce'nin derhal eşi Jay-Z'nin yanına gittiğini ve başına geleni anlattığını iddia etti. Parti sonunda Beyonce ile barda karşılaştıklarını söyleyen Haddish, ünlü şarkıcıya, Gerçekten seni ısırdı mı? diye sorduğunu, Beyonce'nin de, Evet cevabını vererek, O uyuşturucu almış ve aynı zamanda alkollü.Her zaman böyle olmadığını biliyorum dediğini aktardı.