Beyonce'yi kim ısırdı!

Parti sonunda Beyonce ile barda karşılaştıklarını söyleyen Haddish, ünlü şarkıcıya, "Gerçekten seni ısırdı mı?" diye sorduğunu, Beyonce'nin de, "Evet" cevabını vererek, "O uyuşturucu almış ve aynı zamanda alkollü.Her zaman böyle olmadığını biliyorum" dediğini aktardı.