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'yi kim ısırdı!

Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide 'yi yüzünden ısırdığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları "Beyonce'yi kim ısırdı" etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: 29.03.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 12:10
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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

Uyuşturucu etkisi altındaki bir kadın oyuncunun, katıldığı bir partide 'yi yüzünden ısırdığı iddia edildi.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

Sosyal medya kullanıcıları "'yi kim ısırdı" etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

'yi kim ısırdı? Ünlü şarkıcının hayranları sosyal medyada bu sorunun cevabını arıyor.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

36 yaşındaki ABD'li şarkıcının, katıldığı bir partide, bir kadın oyuncu tarafından ısırıldığı iddia edildi.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

Oyuncu Tiffany Haddish'e göre, adı açıklanmayan bir oyuncu, 'yi yüzünden ısırdı.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

Amerikan GQ'ya konuşan Haddish, olay sonrası 'nin derhal eşi Jay-Z'nin yanına gittiğini ve başına geleni anlattığını iddia etti.

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'yi kim ısırdı!
Beyonce'yi kim ısırdı!

Parti sonunda ile barda karşılaştıklarını söyleyen Haddish, ünlü şarkıcıya, "Gerçekten seni ısırdı mı?" diye sorduğunu, Beyonce'nin de, "Evet" cevabını vererek, "O uyuşturucu almış ve aynı zamanda alkollü.Her zaman böyle olmadığını biliyorum" dediğini aktardı.

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