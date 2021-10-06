Beyza Şekerci ile Engin Hepileri’nin oğlu Can 3 yaşına bastı! Can’ın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu!

Sevilen oyuncu Engin Hepileri kendi gibi oyuncu Beyza Şekerci ile 2015 yılında hayatını birleştirmişti. Engin Hepileri eşi Beyza Şekerci mutlu bir evlilik sürdürüyor. Evliliklerini çocukla taçlandıran çiftin oğulları Can 3 yaşına bastı. Geçtiğimiz yaza paylaşımlarıyla damga vuran çift mutlu aile pozlarıyla düşman çatlattı. Oğlunun doğum günün paylaşımda bulunan güzel oyuncu Beyza Şekerci "İyi ki doğdun CAN'ım oğlum" dedi. İşte yakışıklı oyuncu Engin Hepileri'nin güzeller güzeli eşi Beyza Şekerci'nin doğum gününde yaptığı paylaşım ve Hepileri ailesinin beğeni yağan pozları...