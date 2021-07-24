Giriş Tarihi: 24.07.2021 17:01Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 17:06
Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!
Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak "Masumiyet" dizisinde rol alan Asena Keskinci, final yapan projesinin ardından sezonun yorgunluğunu Fethiye'de atıyor. Instagram'da 180 bine yakın takipçiye sahip olan Keskinci, son paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Bikinili pozlarını art arda yayınlayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Asena Keskinci, Fethiye tatilinde renk renk bikinilerini peş peşe giyerek adeta sahilde defile yaptı!