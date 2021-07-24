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Haberler Galeri Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!
Giriş Tarihi: 24.07.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 17:06

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Son olarak "Masumiyet" dizisinde rol alan Asena Keskinci, final yapan projesinin ardından sezonun yorgunluğunu Fethiye'de atıyor. Instagram'da 180 bine yakın takipçiye sahip olan Keskinci, son paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Bikinili pozlarını art arda yayınlayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı. Asena Keskinci, Fethiye tatilinde renk renk bikinilerini peş peşe giyerek adeta sahilde defile yaptı!

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

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Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle ünlendikten sonra çeşitli projelerde rol alan ve son olarak final yapan Masumiyet dizisinde oynayan Asena Keskinci, işlerinin yanı sıra Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

Instagram'da 180 bine yakın takipçiye sahip olan Keskinci, son paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı.

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci değişimi ile dudak uçuklattı! Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Asena Kesinci'nin son hali inanılmaz!

Keskinci, Masumiyet dizisinin final yapmasıyla soluğu Fethiye'de aldı.

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