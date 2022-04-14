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Haberler Galeri Bez Bebek'in Yağmur'u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:06

Bez Bebek'in Yağmur'u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci, büyüdü. 20 yaşındaki genç oyuncu, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini hayat veren Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

Bir dönemin sevimli çocuk oyuncularından olan Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Bez Bebek’in Yağmur’u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde 'Yasemin' karakterini canlandıran Asena Keskinci güzelliğiyle büyülüyor.

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Bez Bebek’in Yağmur’u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

Asena Keskinci oyunculuğunun yanı sıra farklı güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Kızıl saçları ile oyuncu Mine Tugay'a da benzetilen Asena Keskinci'nin sosyal medya paylaşımları da oldukça iddialı. İşte Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin son hali...

Bez Bebek’in Yağmur’u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

Genç yıldızın Instagram paylaşımlarına, övgü dolu yorumlar yağıyor.

Bez Bebek’in Yağmur’u öyle bir değişti ki... Asena Keskinci cüretkar pozları ile yaktı geçti!

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Asena Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyor.

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