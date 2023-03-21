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Haberler Galeri ‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan'dan takıntı itirafı!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:16

‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan'dan takıntı itirafı!

Atv Dijital'in iddialı projesi Extra TV'de yepyeni videolar izleyiciyle buluşuyor! Birçok dilde yayın yapacak olan YouTube kanalında Merve Yurtyapan, Bi' Maniniz Yoksa adlı programında her hafta bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu oyuncu Buse Arslan oldu. Daha önce Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun'u canlandıran Buse Arslan bilinmeyen yönlerini anlattı!

MERVE YURTYAPAN
‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

atv Dijital'in iddialı projesi Extra TV yepyeni programları izleyenlerle buluşturuyor. Birçok dilde yayın yapacak olan Extra TV'de Merve Yurtyapan'ın sunduğu Bi' Maniniz Yoksa her hafta farklı bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu ünlü oyuncu Buse Arslan oldu.

‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

Arslan'ın Anadoluhisarı'ndaki deniz manzaralı evi; terası, duvardaki eşsiz tabloları ve iddialı kütüphanesiyle dikkat çekti.

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‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

Son olarak 'Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Arslan programda oyunculuk macerasını, tutkularını ve takıntılarını anlattı.

‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

Ünlü oyuncu, "Ev işleriyle çok ilgiliyim. Özellikle temizlik yapmayı çok seviyorum. Çamaşır suyu kokusunu alacağım. Misafirim geldiğimde deterjan kokusunu alacak.

‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

Biraz ilerledikçe yemek kokusunu hissedecek. Üst kata çıktıklarında mum ışığında oturacaklar.

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