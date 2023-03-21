‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan’dan takıntı itirafı!

atv Dijital'in iddialı projesi Extra TV yepyeni programları izleyenlerle buluşturuyor. Birçok dilde yayın yapacak olan Extra TV'de Merve Yurtyapan'ın sunduğu Bi' Maniniz Yoksa her hafta farklı bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu ünlü oyuncu Buse Arslan oldu.