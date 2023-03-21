Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
09:16
‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan'dan takıntı itirafı!
Atv Dijital'in iddialı projesi Extra TV'de yepyeni videolar izleyiciyle buluşuyor! Birçok dilde yayın yapacak olan YouTube kanalında Merve Yurtyapan, Bi' Maniniz Yoksa adlı programında her hafta bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu oyuncu Buse Arslan oldu. Daha önce Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun'u canlandıran Buse Arslan bilinmeyen yönlerini anlattı!