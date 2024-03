Sonra bakıyorum zaten her navigasyon kullanışımda -çünkü navigasyondan önce sana sorardım trafiği-, futbolla ilgili en ufak bir konuda, her sütlü tatlı yediğimde, biri her krep yaptığında, hayat canımı yaktığında..

Canım yandığında en çok da seni istiyorum yanımda. Öyle oluyor işte. Ama hissediyorum da. Yanımda hissediyorum seni hep. Canımı yakan şeye sinirlendiğin suratın geliyor gözümün önüne ama o sinirinin arkasında da bana duyduğun kocaman ama kocaman sevgiyi görüyorum. Hala da hissediyorum sevgini, ne çok sevdiysen.

Ben de seni…