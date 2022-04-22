Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:31

Bikinili sahil pozu ile dönen Mine Tugay sosyal medyayı salladı! "Taş yanında yumuşak kalır"

43 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda boy gösteren Mine Tugay'ın yeni dizisi belli olmuştu. Gülümse Kaderine adlı dizide boşrol olan Mine Tugay'dan set pozu da gelmişti. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay hayranları oldukça sabırsızlandı. Mine Tugay son olarak yazdan kalma sahil pozu ile sosyal medyada yer aldı. Mine Tugay'ın bikinili pozuna beğeni yağdı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen pozu Instagram'ı adeta yıktı geçti. İşte Behzat Ç., Medcezir gibi efsane dizilerde yer alan Mine Tugay'ın nefes kesen pozları...