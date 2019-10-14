Biliyor muydunuz? Hababam Sınıfı'nın okul müdürü Muharrem Gürses bakın kimin babasıymış!

Yeşilçam'ın efsanesi olarak hafızalara kazınan ve İnek Şaban, Güdük Necmi, Kel Mahmut, Damat Ferit ile daha nice önemli karakteri hayatımıza katan Hababam Sınıfı hiç unutulmuyor. Hababam Sınıfı'nın paragöz ve cimri okul müdürü olarak tanıdığımız oyuncu ve senarist Muharrem Gürses'in çok ünlü bir ismin babası olduğunu biliyor muydunuz? Amasya doğumlu olan ve Türk sinemasına uzun yıllar hizmet eden Muahrrem Gürses 1999 yılında hayatını kaybetmişti. Muharrem Gürses'in iki oğlundan biri ise yine Türk televizyonlarının çok yakından tanıdığı ünlü bir komedyen.
Giriş Tarihi: 14.10.2019
08:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
08:24
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