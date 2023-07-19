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Haberler Galeri Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! 'Özlemim çok artıyor...'
Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:18

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! 'Özlemim çok artıyor...'

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, aylar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka... O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. " dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! ’Özlemim çok artıyor...’

Geçtiğimiz yıl ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! ’Özlemim çok artıyor...’

Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! ’Özlemim çok artıyor...’

Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka...

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! ’Özlemim çok artıyor...’

O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum.

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı büyük acı sonrası böyle görüntülendi! ’Özlemim çok artıyor...’

Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum.

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