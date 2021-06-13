Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:16Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:27
Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!
Son olarak Avlu dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Selen Seyven'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile evlenen 35 yaşındaki Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıktı. Hayranlarına müjdeli haberi veren Selen Seyven "Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" dedi. İşte bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu Selen Seyven'in eşi Baran Yıldırım ile Instagram halleri...