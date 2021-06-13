Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:27

Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu anne oluyor!

Son olarak dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu 'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz yıl ile evlenen 35 yaşındaki Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıktı. Hayranlarına müjdeli haberi veren Selen Seyven "Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" dedi. İşte bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu Selen Seyven'in eşi Baran Yıldırım ile Instagram halleri...

Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!

Son olarak dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu 'den müjdeli haber geldi.

Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!

Geçtiğimiz yıl ile evlenen 35 yaşındaki 'in hamile olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!

Hayranlarına müjdeli haberi veren "Annelik 35 yaşımda gelen muazzam bir proje oldu" dedi.

Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!

İşte bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu 'in eşi ile Instagram halleri...

Bir bebek haberi daha geldi! Güzel oyuncu Selen Seyven anne oluyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA