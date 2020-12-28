Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bir küs bir barışık olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirmiş ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırtmıştı. Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'dan gündem olan Murat Dalkılıç, yeniden bu soruyla karşı karşıya geldi. Şarkıcı, bir takipçisinin, "1.71 boyunda olduğun bilgisi doğru mudur?" sorusuna yanıt verdi. Sosyal medyada ilgi odağı olan ünlü popçunun verdiği cevap herkesi şaşırttı!