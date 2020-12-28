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Haberler Galeri Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bir dönem boyunun olduğu iddiasıyla 'da olan sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bir küs bir barışık olan ve , haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirmiş ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırtmıştı. Bir dönem boyunun olduğu iddiasıyla 'dan olan Murat Dalkılıç, yeniden bu soruyla karşı karşıya geldi. Şarkıcı, bir takipçisinin, "1.71 boyunda olduğun bilgisi doğru mudur?" sorusuna yanıt verdi. Sosyal medyada olan ünlü popçunun verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 15:03
Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bir küs bir barışık olan ve , haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirmiş ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırtmıştı. Bir dönem boyunun olduğu iddiasıyla 'dan olan Murat Dalkılıç, yeniden bu soruyla karşı karşıya geldi. Şarkıcı, bir takipçisinin, "1.71 boyunda olduğun bilgisi doğru mudur?" sorusuna yanıt verdi. Sosyal medyada olan ünlü popçunun verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bir dönem boyunun olduğu iddiasıyla 'da olan , yeniden bu soruyla karşı karşıya geldi.

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Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Şarkıcı, bir takipçisinin, "1.71 boyunda olduğun bilgisi doğru mudur?" sorusuna yanıt verdi.

Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

Pop müziğin sevilen ismi 37 yaşındaki boyu ile sosyal medyada yine oldu.

Bir dönem boyunun 1.71 cm olduğu iddiasıyla Twitter'da gündem olan Murat Dalkılıç sosyal medyadan açıklama yaptı!

, hesabı üzerinden hayranlarının sorularına tek tek yanıt verdi.

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