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Haberler Galeri Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 06:43

Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi!

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılıyor. İşte Süheyl Uygur'un eşi Bambi Burçin Orhon'un son hali...

Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi!

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve iş hayatına ara vermişti. Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Suheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti.

Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi!

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.

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Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi!

Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı.

Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi!

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve Kuşadası'nda inzivaya çekilen Orhon, sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Bir dönem sahnelerin tozunu attırıyordu! Süheyl Uygur’un eşi Burçin Orhon 60’ında da hala Bambi!

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor.

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