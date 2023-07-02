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Haberler Galeri Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci'nin son hali olay!
Giriş Tarihi: 02.07.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 06:46

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci'nin son hali olay!

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin eski halinden eser yok. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba. "Köylü Güzeli" "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son hali ile gündem oldu. İşte değişimi ile dudak uçuklatan Hilal Cebeci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin değişimi olay oldu. Estetikle değişen ünlülerden olan Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın...

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu.

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Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba.

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız.

Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu.

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