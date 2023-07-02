Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşamıştı... Hilal Cebeci tam bir sarışın afet oldu! Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci’nin son hali olay!

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin değişimi olay oldu. Estetikle değişen ünlülerden olan Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın...