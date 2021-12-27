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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 08:04

Bir döneme damga vuran efsane dizi '7 Numara'nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu. İki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli olduklarını duyanlar şoke oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu çiftinin evli olduklarını öğrenenler adeta şaşkına döndü. Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor. 47 yaşındaki Volkan Girgin, şu sıralar senaristlik yapıyor.

Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'da, iki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

2000-2003 yılları arasında yayınlanan Yedi Numara sosyal medyada gündem oldu.

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Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

Dizide Recep Ballıoğlu ve Meryem karakterini canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli oldukları ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

Dizide rol gereği nişanlı olan Recep Girgin (Recep) ve Sedef Pehlivanoğlu'nun (Meryem) gerçek hayatta evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

İkili, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor.

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