Bir döneme damga vuran efsane dizi ’7 Numara’nın oyuncuları Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun evli olduğu ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu. İki aşığı canlandıran Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu'nun gerçek hayatta evli olduklarını duyanlar şoke oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu çiftinin evli olduklarını öğrenenler adeta şaşkına döndü. Volkan Girgin ile Sedef Pehlivanoğlu, uzun yıllardır kamera arkasında yer almayı tercih ediyor. 47 yaşındaki Volkan Girgin, şu sıralar senaristlik yapıyor.