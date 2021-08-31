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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 13:55

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu. Sinem - Ata - Semra kaynana üçlüsü. Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme gelen Sinem Umaş değişimi ile de dudak uçuklatıyor. İşte geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Sinem Umaş'ın son hali...

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Gelinim Olur Musun? yarışmasında Semra kaynana ile ettiği kavgalarla hafızalara kazınan Sinem Umaş, son haliyle şaşırttı. Sert çıkışlarından şimdilerde de vazgeçmeyen Umaş, geçtiğimiz günlerde hapse bile girdi.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Gelinim Olur Musun? yarışmasında belki de en unutulmayan kavgalar Semra kaynana ve Sinem Umaş arasında yaşanıyordu. Yarışmanın üstünden tam 17 yıl geçti. Geçen yılların ardından Sinem adeta bambaşka biri oldu.

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Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı olarak tanınan Sinem Umaş, şimdilerde sosyal medya fenomeni oldu.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Instagram'da 356 bin takipçisi bulunan Sinem, buradan ürün tanıtımları yapıyor.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş değişimi ile ağızları açık bıraktı!

Sinem Umaş'ın son halini görenler ise "yarışmadaki halinden eser kalmamış" yorumunda bulunmadan edemiyor. Pek çok estetik yaptıran Umaş, şimdilerde bambaşka biri oldu. İşte Gelinim olur musun yarışmacısı Sinem Umaş'ın son hali:

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