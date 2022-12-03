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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!
Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 14:31

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu. Sinem - Ata - Semra kaynana üçlüsü. Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Sinem Umaş, yıllar sonra ortaya çıktı. Umaş, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinem Umaş, Semra Kaynana ile ilgili bakın neler söyledi…

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programdaki halinden eser kalmayan Umaş'ı görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

O dönem Semra Kaynana ve Ata ile adı anılan ve ünlenen Sinem Umaş son haliyle görenleri şaşırttı.

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Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

KAZANCINI BAKIN NASIL ELDE EDİYOR?

Sinem Umaş'ın değişimi sosyal medyada gündeme gelirken açıklamaları da dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

Binlerce köpek sahiplendirdiğini söyleyen Umaş, köpekler için kendini paraladığını ifade etti.

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

Zayıflama çayı satarak da iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

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