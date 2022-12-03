Giriş Tarihi: 03.12.2022 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
14:31
Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!
90'lı yılların ortalarında başlayan gelin- kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu. Sinem - Ata - Semra kaynana üçlüsü. Gelinim Olur Musun? Yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş sonrasında oyuncu ve şarkıcı olarak şöhret olma yolunda şansını denese de o da diğerleri gibi kısa sürede unutuldu. Sinem Umaş, yıllar sonra ortaya çıktı. Umaş, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinem Umaş, Semra Kaynana ile ilgili bakın neler söyledi…