Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!

Gelinim Olur Musun?, İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Programdaki halinden eser kalmayan Umaş'ı görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı olarak ünlenen Sinem Umaş konuşmasında Semra Kaynana ile görüşmediğini söyledi.